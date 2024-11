Mareggiata, la Spiaggia dei Frati di Recco coperta di alghe: saranno portate in discarica

Recco. Una situazione che si ripete ogni stagione e ogni volta presenta un conto, fatto di costi per la rimozione e attese per la mancata fruibilità della spiaggia. Parliamo delle tante alghe spiaggiate in questi giorni di mareggiata sulle spiagge genovesi, e in particolare sulla “Spiaggia dei frati” di Recco, letteralmente ricoperta da una fitta coltre di materiale trasportato dal mare.

“In passato chi aveva terreni da coltivare, ne prelevava la quantità necessaria e la lasciava lavare dalla pioggia; quindi la utilizzava come fertilizzante – si legge su LevanteNews, da cui arriva la notizia – Oggi ciò non è più possibile, le alghe sono diventate rifiuti speciali e vanno conferite in discarica. E c’è un motivo, impossibile separarle dai frammenti di plastica gettata o partata dai torrenti in mare”.

Disquisizioni a parte, quello che rimano oggi sono quintali di rifiuti con un costo rilevante di rimozione, trasporto e conferimento in discarica.