Mareggiata, il porto di Lavagna pronto ad ospitare le barche di Sestri Levante

Lavagna. “Comprendiamo le preoccupazioni dei lavoratori del mare. Siamo pronti ad accogliere nel Porto di Lavagna i pescherecci di Sestri Levante in caso di allerta rossa e di mareggiate che creano un rischio per le loro imbarcazioni”. Così risponde Monique Mazreku, legale rappresentante e consigliera delegata del Porto a Alessandro Capelli, presidente dell’associazione pescatori professionisti di Sestri Levante che nei giorni scorsi ha raccontato la difficile situazione dei lavoratori della pesca nelle condizioni di tempo estremo.

“Abbiamo studiato la possibilità di ospitare, le imbarcazioni per la pesca di Sestri Levante in caso di emergenza. Abbiamo ormeggi sicuri lungo la diga per le imbarcazioni più grandi e in darsena per le più piccole che possono fornire una protezione. In questi casi di necessità è bene organizzarsi per tempo anche per poter pianificare e verificare la disponibilità degli approdi. Per questo invito l’associazione e i titolari dei pescherecci a contattarci preventivamente” prosegue Monique Mazreku.

“Il Porto di Lavagna oggi è un porto sicuro grazie agli importanti investimenti in opere di protezione portati avanti durante la nostra gestione, a partire dal rifacimento della diga foranea. Prima il mare entrava in porto, poneva a serio rischio la sicurezza delle imbarcazioni e i negozi fronte mare. La nostra diga ha permesso di mettere in sicurezza imbarcazioni e il territorio durante le forti mareggiate sempre più frequenti negli ultimi anni.”