Mareggiata in arrivo, l’avviso di Arpal: “Previsti 7 metri d’onda, sarà la più intensa del 2024”

Genova. Mareggiate in arrivo. Questo in sintesi il messaggio di Arpal, che in questi minuti ha diramato un avviso meteo per una mareggiata di libeccio in preparazione nel mar Ligure.

“Nei prossimi giorni l’atmosfera si annuncia particolarmente dinamica sul panorama europeo. La formazione di due minimi principali sull’Europa nordorientale a distanza di poco tempo, con associato minimo secondario sul Mar Ligure, determina una configurazione sulla nostra regione che avrà come probabile effetto la più intensa mareggiata del 2024 (fino a questo momento): sarà da libeccio, articolata in due fasi – si legge nella nota stampa di Arpal – La situazione attuale vede le temperature minime più calde dell’atteso, soprattutto in costa, con una ventilazione debole o moderata e qualche rovescio sparso che continuerà nella giornata”.

“Mercoledì un ampio fronte freddo entrerà sul Nord Italia – continua Arpal – anche se la Liguria sarà in un primo momento mitigata dall’effetto fohen dei venti di caduta. Fra domani e giovedì mattina cieli sereni, quindi aumento di nuvolosità e possibili deboli precipitazioni soprattutto a levante: verosimilmente niente neve in costa, qualche possibile fiocco nell’entroterra di Ponente, in corrispondenza di sacche di aria fredda. Accanto alla ventilazione, da sudovest fino a burrasca forte e da nord fino a burrasca nelle diverse fasi, con raffiche prossime agli 80-90 km/h, l’evento più intenso, a cui bisogna prestare attenzione, sarà la mareggiata, che si annuncia con valori importanti soprattutto a levante”.

E il mare? “Il mare andrà crescendo dalla tarda serata odierna e resterà con un intervallo fra un’onda e l’altra superiore ai 7 secondi per tutto mercoledì : le coste più interessate saranno inizialmente quelle di ponente, per poi passare a levante, soprattutto nelle zone esposte all’azione del libeccio. I valori di altezza significativa raggiungeranno al largo i 7 metri, mentre il periodo sarà attorno ai 9 secondi. Giovedì torneranno a crescere i venti da sud-ovest, e dal tardo pomeriggio anche il mare, con una seconda intensa mareggiata che inizierà nella serata fra giovedì e venerdì”.

A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede mareggiate intense per la giornata di domani, mercoledì 20 novembre, entra in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

In particolare, viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio comunale per la giornata di domani, mercoledì 20 novembre fino a cessata esigenza.

Viene disposta per tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti regole: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo; evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili; seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione alle pubblicazione sul sito www.allertaliguria.gov.it del Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo; evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali; mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee; poiché le mareggiate sono sovente associate ad una forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi, …).