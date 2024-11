Marassi, detenuti si rifiutano di entrare in cella per ottenere il ricovero di un ndranghetista

Genova. Momenti di tensione nella giornata di venerdì 8 novembre all’interno del carcere di Marassi dove circa 50 detenuti con reati di associazione a delinquere, per oltre un’ora, si sono rifiutati di entrare nelle rispettive celle esigendo il ricovero in pronto soccorso per un detenuto ndranghetista.

“La trattativa è durata più di un’ora – racconta Fabio Pagani, segretario della Uilpa – poi il detenuto è stato inviato in ospedale, non vogliamo entrare nel merito della salute ma denunciamo come la gestione della sicurezza sia fallimentare, oltretutto la direttrice del carcere era presente in sede e l’ultima parola spettava a lei”.

“Al pronto soccorso la visita è durata circa un’ora, il detenuto alta sicurezza è tornato subito e possiamo affermare che non esisteva nessuna urgenza – conclude Pagani – non sappiamo più come dirlo. Cos’altro deve accadere affinché il governo prenda compiuta e reale coscienza dell’emergenza penitenziaria in atto, sicuramente senza precedenti almeno negli ultimi 30 anni, e vari un decreto carceri per metterle in sicurezza?”