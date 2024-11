“Mamma torna presto!”, la blogger di Just4Mom Laura Latino presenta a Genova il suo primo romanzo

Genova. È in libreria da qualche giorno “Mamma torna presto!” il primo romanzo di Laura Latino, avvocata, ideatrice del blog Just4Mom (oltre 40mila follower su Instagram e su Facebook) che dà forma, con questo testo, alla sua passione per la scrittura e a una storia avvincente, divertente e serissima in cui, tra colpi di scena, momenti di grande ilarità e tragicomici, l’autrice affronta uno dei temi più spinosi della nostra epoca: quello delle donne madri e in carriera.

“Amo leggere e amo scrivere di qualsiasi cosa, ma un giorno mi sono resa conto di non aver mai letto o scritto qualcosa che veramente mi rappresentasse. Così mi sono buttata, poi appassionata e, adesso, eccoci qua con la pubblicazione”, spiega Laura Latino.

Non un libro autobiografico ma, precisa l’autrice, “in ogni personaggio c’è qualcosa di ciò che sono o di ciò che vorrei essere”. Il romanzo, pubblicato dalla casa editrice Brandtopia Edizioni, racconta le sfide quotidiane di una donna tra impegni famigliari, amiche, lavoro, legittime aspirazioni e sensi di colpa.

E’ un libro che fa ridere e sorridere, un po’ Sex & the city e un po’ Desperate Housewives, ma che racconta della vita vera delle donne alla ricerca quotidiana di un equilibrio tra famiglia e carriera.

Dopo la prima presentazione a Milano il libro ‘Mamma torna presto’ sarà presentato a Genova, dove l’autrice vive da diversi anni. L’appuntamento è sabato 30 novembre nell’ambito di un evento tutto al femminile che affronta i vari aspetti della parità di genere intitolato What Women talk, ospitato nella splendida cornice dei saloni della Fondazione Garrone (Via San Luca 2).

La serata sarà condotta dalla Paola Balsomini. Ospiti del dibattito insieme all’autrice Laura Latino, saranno Tatiana Biggi (Social Media Manager & Content Creator), Giulia Borletto (Giornalista sportiva & radiofonica), Greta Corrado (Content Creator di Famiglia Nomade) e Benedetta Dragoni (Content Creator & Imprenditrice)

Il talk sarà arricchito da una degustazione gourmet curata da Workshop-Genova, che guiderà gli ospiti in un viaggio alla scoperta dei sapori del territorio in un momento conviviale per favorire scambi e connessioni.

“Mamma torna presto!” è disponibile in formato cartaceo e lo sarà presto anche in digitale. Il romanzo conta 148 pagine e ha un prezzo di copertina di 15 euro. È possibile acquistarlo nelle principali librerie italiane e su piattaforme online come Amazon, youcanprint, Feltrinelli, IBS e Mondadori Store.