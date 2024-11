Genova. Pomeriggio difficile per la viabilità in Val Bisagno, con lunghe code che fin dalla tarda mattinata si sono formate a partire da Staglieno verso Molassana. A causare l’inconsueta – almeno per l’ora – mole di traffico l’arrivo del villaggio dei giostrai del Luna Park che si sono insediati nell’area dell’ex officina Guglielmetti, oggi “rasata” a zero per far posto ai futuri progetti di realizzazione di nuove rimesse per Amt e Amiu.

Camion, bilici, camper e mega roulotte si sono quindi avvicendate all’ingresso del grande piazzale, asfaltato per l’occasione, creando rallentamenti e disagi per via delle tante manovre che i mezzi più grossi hanno avuto la necessità di fare per entrare nell’area. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale che hanno gestito la situazione sicuramente non facile.

“Quando ci è stato proposto ho chiesto che la cosa avesse ricadute positive per il quartiere e per tutto il municipio – spiega il presidente della circoscrizione Media Valbisagno Maurizio Uremassi – e queste ci saranno, visto che il piazzale è stato completamente asfaltato e reso agibile. A metà gennaio, quando i giostrai andranno in un’altra città, lo spazio sarà a disposizione del territorio“. Uno spazio che potrebbe servire come “jolly” in questi mesi di grandi cantieri: “Un’idea è quella di usarlo per i mezzi Amt che adesso occupano i parcheggi del Cimitero di Staglieno – spiega Uremassi – liberando quindi tanti posti auto preziosissimi”. In attesa che partano i cantieri di realizzazione della nuova rimessa prevista.

Nel frattempo, è partito il conto alla rovescia per l’apertura del Winter Park, il luna park invernale allestito a ponte Parodi. Venerdì 6 dicembre l’inaugurazione, con la “promo” delle attrazioni a metà prezzo per un’ora: più di 100 le giostre a disposizione dei visitatori sino a domenica 19 gennaio, per un appuntamento che per molti è diventata ormai una tradizione natalizia.