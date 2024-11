Msc acquisisce Mvn per creare il “campione mondiale” della logistica industriale integrata

Genova. Msc, tramite la controllata Medlog Holding Italia, annuncia l’acquisizione della maggioranza di Mvn, società leader nel settore della logistica integrata che gestisce complesse operazioni per grandi gruppi industriali in Italia e nel mondo.

Con questa acquisizione il Gruppo Msc ha scelto di dar vita alla nuova divisione Industrial logistics solutions, appositamente creata a partire dall’esperienza di Mvn nella logistica industriale per coordinare e creare nuove sinergie di filiera per la gestione e movimentazione di merci e manufatti in questo particolare settore, potendo mettere a disposizione del mercato e delle imprese che già lavorano con Mvn tutte le possibilità di trasporto gestite dal gruppo: Shipping con Msc, aereo con Msc Air Cargo fino alle opzioni di trasporto su ferro e gomma fornite da Medlog. Un unico gruppo potrà pertanto garantire tutta la gamma di servizi logistici, rappresentando un unicum sul mercato mondiale.

L’operazione segna l’ingresso di Msc nel settore della logistica integrata industriale, un comparto che necessita di competenze sempre più specifiche e servizi efficienti che possano garantire la sua continua espansione, con un giro d’affari che si prevede raggiungerà 83 miliardi di euro entro il 2026 nella sola Unione europea.

Il controllo sulla società sarà congiunto, infatti è interamente confermata la governance e il management della società con Enrico Bazzi, che manterrà la carica di presidente, e Claudio Gervasoni, che continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato. Con loro la società ha raggiungere nel 2023 e in soli tre anni (la società ha chiuso il primo esercizio nel 2021) un fatturato di oltre 50 milioni di euro, con un rilevante trend di crescita ottenuto grazie ad importanti commesse con operatori internazionali di primo livello. Il 2024 prevede un volume di vendite di circa 100 milioni di euro.

Mvn ha il proprio headquarter a Milano e può contare su una rete di 21 centri logistici presenti sul territorio nazionale che coprono una superficie totale di oltre 1.500.000 metri quadrati, dove sono occupate oltre 500 persone. L’azienda pone solide radici in Italia ma porta avanti il proprio business a livello globale, con future espansioni in Francia, Germania e Arabia Saudita.

Giuseppe Prudente, chief logistics officer di Msc e presidente di Medlog, ha sottolineato: “Il contesto di mercato è in continua evoluzione e per questo è fondamentale avere una strategia mirata di medio-lungo periodo per garantire l’efficientamento dei servizi e la multimodalità. Ed è proprio perseguendo questo obiettivo che il Gruppo Msc ha recentemente concluso importanti operazioni volte ad ampliare la propria flotta di navi e a rendere più agevoli, veloci e sostenibili i successivi collegamenti via ferro e via gomma. È fondamentale fare sistema, creando sinergie tra gli operatori privati, che devono assicurare la qualità e l’efficienza dei servizi, e le istituzioni pubbliche, che devono favorire la realizzazione di infrastrutture, soprattutto ferroviarie, per aumentare la quota di traffici containerizzati che scelgono di passare dal Sud Europa per raggiungere il continente. Insieme si può fare la differenza”.

Federico Pittaluga, amministratore delegato di Medlog Holding Italia, ha aggiunto: “L’operazione appena conclusa ha un forte valore strategico perché ci permette di ampliare ulteriormente il raggio d’azione del Gruppo Msc, integrando competenze specializzate e risorse strategiche per offrire soluzioni logistiche sempre più complete e competitive. Già da anni collaboriamo con Mvn, di cui abbiamo sempre apprezzato le capacità organizzative e l’efficienza, due doti fondamentali per chi si trova ogni giorno a dover soddisfare le richieste di grandi gruppi che operano a livello globale. Per questo abbiamo deciso di intraprendere un nuovo percorso insieme confermando l’attuale management che ha operato egregiamente negli ultimi anni e che, da domani, potrà contare sulle sinergie con le altre società del Gruppo Msc per rispondere alle continue sfide imposte dal mercato”.

Enrico Bazzi, presidente di Mvn, ha sottolineato: “Siamo felici di aver portato a termine un’operazione che ci consentirà di rafforzare la nostra posizione tra i principali operatori che offrono servizi di logistica integrata e non solo. Poter contare sull’esperienza multisettoriale di Msc non potrà che favorire un processo di espansione iniziato già da qualche anno e che vedrà in futuro l’accesso a nuovi promettenti mercati, con l’obiettivo di posizionare l’azienda fra i leader europei di mercato. Continueremo a operare con la stessa dedizione e professionalità che da sempre ci contraddistinguono, pronti a cogliere le opportunità che questa partnership ci offre. L’operazione segue un percorso di crescita occupazionale che ci ha visto passare dai 5 dipendenti del 2021 agli oltre 500 attuali, dedicando grande attenzione alla sicurezza e al benessere di tutte le nostre risorse”.