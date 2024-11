Lodi: “Genova e la Città metropolitana ultime per differenziata nel Nord Italia”

Genova. Dopo la notizia riferita al Rapporto ISTAT sul benessere equo e sostenibile dei territori, per cui Genova e la sua città metropolitana sono le ultime dell’Italia settentrionale per raccolta differenziata dei rifiuti ( quindici punti percentuali sotto la media nazionale ) Cristina Lodi, consigliera comunale e segretaria regionale di Azione, esprime la preoccupazione.

“Le politiche fallimentari di gestione dei rifiuti delle due giunte Bucci a Genova città e il mancato raggiungimento della chiusura del ciclo a causa dell’assenza di scelte impiantistiche di programmazione regionale , si scarica con tutto il suo peso sulla Città Metropolitana, dove, a ben vedere, ci sono comuni virtuosi che hanno politiche chiare e precise”, dice.

“A fronte di questo, inoltre, pare impossibile chiedere all’assessore all’Ambiente uscente ed eletto in regione, Matteo Campora, perché e come pensa di uscire da questa situazione visto che è già sulla porta. Spero che non si verifichi una “vacatio” per cui, da un lato, mantenere la Tari tra le più alte in Italia e dall’altro non lavorare e non contribuire al benessere sociale e ambientale della città”, aggiunge Lodi.

“È evidente che al di là di ciò che veniva annunciato otto anni fa’ dal sindaco Bucci, ora presidente di Regione, non è stato raggiunto alcun miglioramento ma rimaniamo sempre il fanalino di coda con dati pesanti e una situazione di “marea nera” che ci mette in brutta luce rispetto a tutto il nord Italia”, conclude.