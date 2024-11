Lite tra rivali in amore in uno studio medico del centro, intervengono i carabinieri

Genova. Giornata movimentata per uno studio medico del centro città dove è stato necessario l’intervento dei carabinieri per sedare la lite tra due donne, presumibilmente rivali in amore.

I fatti sono avvenuti giovedì 31 ottobre in uno studio medico nei pressi di via XX Settembre, in pieno centro.

I militari sono stati chiamati da alcuni presenti e hanno evitato, con il loro arrivo, la zuffa degenerasse con più gravi conseguenze.

Una donna di 30 anni ha aggredito un’altra donna, 35enne, impiegata dello studio, investendola e tirandole i capelli. L’ha accusata di avere intrapreso una relazione con il proprio compagno.

La lite è stata interrotta ma ora la vittima dell’aggressione si riserverà di presentare certificato medico ed eventuale querela.