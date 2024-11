“Liguria, terra di mugugni e di bellezza: guida ironico-sentimentale”, evento con Dario Vergassola il 14 novembre

Genova. La Cooperativa Il Biscione, il sindacato pensionati Spi Cgil Genova, Sunia Genova e Genova Solidale, in collaborazione con il Social Forum dell’Abitare hanno organizzato l’evento Liguria Terra di Mugugni e di Bellezza: Guida Ironico-Sentimentale della Nostra Liguria.

L’appuntamento, a ingresso libero, si terrà giovedì 14 novembre alle ore 17.30 presso il Foyer della Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova, in piazza Gustavo Modena, 3 a Sampierdarena.

L’incontro, che vedrà la partecipazione dell’autore del libro, Dario Vergassola, sarà un’occasione unica per esplorare con ironia e sentimenti le bellezze e le contraddizioni della Liguria. Dialogheranno con l’autore la giornalista Erica Manna e Ivano Bosco segretario generale Spi-Cgil Genova e Liguria. L’introduzione sarà a cura di Domenico Chionetti del Coordinamento Social Forum dell’Abitare.

Al termine dell’incontro, i partecipanti saranno invitati a un aperitivo nel bar del foyer del Teatro per continuare la discussione in un ambiente più conviviale.