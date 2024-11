L’ex Sampdoria Marco Giampaolo torna in Serie A: è il nuovo allenatore del Lecce

Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Lecce. È l’ex tecnico blucerchiato a subentrare a Luca Gotti.

L’ultima di Giampaolo alla Sampdoria (e in panchina) risale al 2 ottobre 2022, quando i blucerchiati persero 3-0 contro il Monza. Al suo posto Dejan Stankovic che concluse quella nefasta stagione che portò alla retrocessione in Serie B.

I suoi anni migliori sono stati quelli trascorsi ad Empoli e soprattutto proprio alla Samp dal 2016 al 2019: tra buoni risultati, derby vinti e un gioco propositivo e di qualità. Poi le esperienze negative con Milan e Torino lo hanno messo per qualche tempo fuori dai radar. Ora l’occasione per rientrare in gioco con i giallorossi.

Il comunicato del club:

L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Marco Giampaolo.

Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza.