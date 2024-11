Legambiente cerca e forma volontari: doppio fine settimana dedicato

Genova. Legambiente promuove la formazione gratuita di volontari e volontarie interessati ad approfondire i temi dell’educazione ambientale attraverso laboratori e azioni di sensibilizzazione alla sostenibilità.

Le attività, gratuite su tesseramento, si svolgeranno i fine settimana del 16-17 e 23-24 novembre, dalle 9:00 alle 18:00 a Casa Gavoglio, via del Lagaccio 41 e nella sede di Legambiente, via Caffa 3/5b – Genova, con il seguente programma:

Sabato 16 – Attività di team building, comunicazione e gestione laboratori;

Domenica 17 – Esempi di divulgazione naturalistica e ambientale, gestione dei gruppi durante un’escursione insieme ad una guida esperta;

Sabato 23 – Pulizia scientifica in spiaggia e analisi dei rifiuti raccolti, conduzione e progettazione di laboratori;

Domenica 24 – Escursione a parchi e ville urbane, approfondimento sui temi dell’associazionismo scientifico.

Per iscrizioni compila il form: https://forms.gle/fNkhypuZEhkqs3Vm8

“Stiamo cercando persone interessate a collaborare con noi per creare un nuovo staff di educatori ambientali pronti a condurre le prossime attività per il 2025 − spiega Giovanni Ferrara, Presidente del Circolo Legambiente Giovani Energie − naturalisti, biologi, geologi, paesaggisti e non solo: l’importante è avere a cuore l’ambiente”.