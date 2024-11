Lavori sulla rete, possibili irregolarità nell’erogazione idrica a Chiavari

Chiavari. Iren Acqua Tigullio comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno mercoledì 13 novembre 2024 dalle ore 13:30 alle ore 19:00

potrebbero verificarsi irregolarità nell’erogazione dell’acqua e cali di pressione nelle

seguenti vie del comune di Chiavari:

• Via Trieste

• Corso De Michiel

• Via Tripoli

• Via Nazario Sauro

• Via San Francesco

• Via Alberto Salietti

• Via Emanuele Rambaldi

In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua potabile o di emulsione da aria in sospensione, che si risolveranno comunque in breve tempo.