L’arte contro la violenza sulle donne: una mostra sulla resilienza femminile

Genova. Si terrà il 24 novembre, vigilia della Giornata contro la Violenza sulle donne, la speciale mostra d’arte incentrata sulla resilienza delle donne organizzata da LineOut Gallery, in collaborazione con l’associazione contro le violenze Associazione Mascherona e con la biblio-caffetteria Librìdo, nata per la rivitalizzazione della zona di Prè e location per appuntamenti di interesse sociale e culturale. L’evento si terrà dalle ore 14:00 alle 19:00 in Piazza dei Truogoli di Santa Brigida 29, sia nella piazzetta dell’antico lavatoio, sia all’interno del suggestivo bistrot, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e coinvolgente. Sarà possibile gustare un aperitivo e confrontarsi su un tema tanto importante in un’atmosfera accogliente e di condivisione, ammirando opere d’arte che celebrano la forza e la resilienza delle donne

L’ingresso alla mostra sarà a offerta libera e tutto il ricavato sarà devoluto all’Associazione Mascherona, che da anni si impegna nella lotta contro la violenza sulle donne offrendo un fondamentale supporto alle vittime.

“L’obiettivo è mettere la nostra arte a sostegno di una causa importante come la lotta contro la violenza di genere, celebrando la forza e la resilienza delle donne – spiega Elisa Nicolini, fondatrice del progetto LineOut Gallery – Siamo profondamente impegnati nel sostenere cause sociali e culturali, con un’attenzione particolare alla promozione della resilienza e del benessere delle donne. La nostra Galleria non solo offre una piattaforma per artisti emergenti e affermati, ma crea anche uno spazio di riflessione e sensibilizzazione su temi cruciali. Crediamo fermamente che l’arte possa essere un potente strumento di cambiamento sociale, capace di ispirare e mobilitare le comunità. La collaborazione con l’associazione Mascherona è un ulteriore passo in questa direzione, dimostrando l’impegno continuo nel promuovere la giustizia sociale e il rispetto dei diritti umani. Partecipare a questi eventi significa non solo godere di opere d’arte di alta qualità, ma anche contribuire attivamente a cause importanti, sostenendo chi lavora ogni giorno per un mondo più equo e sicuro per tutti”.

Per ulteriori informazioni, contattare: LineOut Gallery Email: info@lineoutgallery.com

Elisa Nicolini è nata a Genova il 21 marzo 1997, modella, pittrice, è un’artista che ha trasformato la sua passione per l’arte in una carriera di successo.

Nel 2021 la sua opera “Abbandono” è stata premiata e pubblicata dalla rivista “Art Now”. Nel 2022 ha partecipato a una mostra collettiva a Roma, in Via Margutta, dove il critico Vittorio Sgarbi ha visto e commentato positivamente il suo lavoro. Il suo talento ha oltrepassato i confini nazionali, portandola a partecipare nel 2023 al “Premio Artisti Italiani a Londra” presso l’Espacio Gallery.

Prima di immergersi completamente nel mondo dell’arte, Elisa ha avuto una brillante carriera nel settore della moda, lavorando come modella e pubblicitaria per marche di prestigio a Genova e a Milano. Questa esperienza le ha permesso di sviluppare un senso estetico raffinato che si riflette nelle sue opere pittoriche. Oggi, Elisa Nicolini è un nome riconosciuto nell’ambito artistico, conosciuta per la sua capacità di catturare emozioni profonde e per la sua dedizione alla pittura.

Nel marzo 2024 fonda LineOut Gallery (Lineoutgallery.it) sulla cui vetrina virtuale espongono le proprie opere artisti di ogni estrazione, competenza e provenienza.