L’Arma dei Carabinieri celebra la patrona Virgo Fidelis

Genova. Giovedì mattina nella chiesa di San Giovanni Bosco e San Gaetano a Sampierdarena si è celebrata la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, officiata dall’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca.

La funzione si è svolta alla presenza del comandante della Legione Carabinieri Liguria, il generale di brigata Claudio Lunardo, del comandante provinciale, il colonnello Alessandro Magro, di una rappresentanza di carabinieri di ogni ordine e grado del capoluogo, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle autorità civili e militari. I canti liturgici sono stati assegnati a studenti tra i 6 e i 13 anni dell’Istituto salesiano Don Bosco di Sampierdarena.

Al termine della cerimonia, il generale Lunardo ha ringraziato uomini e donne dell’Arma per il lavoro svolto ogni giorno e ha ricordato l’83esimo anniversario del fatto d’arme della “Battaglia di Culqualber”, nel quale un battaglione di Carabinieri si immolò il 21 novembre 1941 in difesa di un caposaldo in Africa Orientale, la “Giornata dell’orfano”, occasione per sostenere le famiglie e i figli dei carabinieri che hanno perso la vita in servizio, e l’eccidio del maresciallo Vittorio Battaglini e del carabiniere Mario Tosa, decorati di medaglia d’oro al valor civile, di cui ricorre il 45esimo anniversario.