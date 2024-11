Lancia pietre contro il commissariato e aggredisce una persona sul bus: arrestato

Genova. Un uomo di 44 anni è finito in carcere dopo essere stato sorpreso a lanciare sassi contro il commissariato di Cornigliano e avere aggredito una persona su un autobus.

L’uomo era già ai domiciliari, ma nei giorni scorsi, alla luce degli episodi di cui si è reso protagonista, è stato disposto l’aggravamento della misura e il trasferimento in carcere. Venerdì pomeriggio gli agenti del commissariato di Cornigliano lo hanno quindi denunciato e portato a Marassi.

Sempre venerdì, intorno alle 23, i poliziotti del commissariato Centro hanno rintracciato un 31enne cittadino colombiano in vico della Rosa: a suo carico aveva un ordine di carcerazione, per espiare una condanna di sei mesi per cumulo di diverse pene. Anche lui è stato portato a Marassi.