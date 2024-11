“La voce e il tempo”, l’Europa in danza al monastero di Santa Chiara

Genova. Sarà un viaggio attraverso le danze di tutta Europa l’appuntamento di giovedì 7 novembre per la stagione autunnale di La Voce e il Tempo. “L’Europa in danza” è il concerto che si svolgerà alle 21.00 al Monastero di Santa Chiara con i giovanissimi componenti dell’Orchestra Paganini, una delle realtà di spicco nell’attuale panorama genovese.

Diretta da Vittorio Marchese, l’orchestra proporrà un programma che spazia dalla scrittura in stile antico di Grieg alla proposta sinfonico/popolare di Bartok al tema mitologico e aulico del celeberrimo balletto di Stravinsky. Un percorso tutto europeo dedicato alla danza declinata storicamente e geograficamente attraverso il vecchio continente.

L’Orchestra Paganini è nata al Conservatorio di Genova con l’intento di portare a maturazione diverse esperienze dedicate alla pratica orchestrale degli studenti più giovani. Ne è creatore e direttore il docente violinista Vittorio Marchese, che nel 2012 raccoglie intorno a sé un appassionato gruppo di studenti di strumento ad arco, ai quali si aggiungono talvolta anche fiati e percussioni.

Animata nello studio, l’orchestra prende rapidamente coraggio e affronta eventi di importanza sempre maggiore, accogliendo giovani musicisti provenienti da tutta la Liguria. Intensa è l’attività̀ svolta cn esibizioni regolari anche all’estero. Degno di nota è stato il concerto in Vaticano alla presenza di Papa Francesco. Nel 2019 l’Orchestra Paganini vince il primo premio all’European Music Competition di Moncalieri nella categoria orchestre.

Il repertorio dell’OPA spazia dal periodo barocco al Novecento, comprendendo spesso brani di difficoltà estrema, come il Divertimento di Béla Bartόk. Sono state eseguite anche “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi in una inconsueta versione nella quale tutti i componenti dell’orchestra si sono alternati nel ruolo di solista. L’orchestra comprende musicisti che ne fanno parte fin dalla formazione: molti di loro stanno intraprendendo una brillante carriera concertistica sia come solisti, che in varie formazioni cameristiche.

L’unicità̀ di questa orchestra risiede nel particolare affiatamento che lega i suoi componenti e il ruolo che ognuno di loro ricopre nella gestione dell’orchestra stessa. Essi infatti non si occupano esclusivamente della preparazione ed esecuzione dei vari programmi musicali, ma, sempre in gruppo, sono attivi sotto vari aspetti, che vanno dall’organizzazione dei concerti alla progettazione di eventi musicali, dalla realizzazione di un’offerta didattica per i giovani sino alla condivisione di momenti di svago e vacanze di studio dedicate alla preparazione dei programmi da concerto, che da anni condividono in varie località̀ italiane.

BIGLIETTI E INFO

I biglietti sono acquistabili online su Happy Ticket o in loco, previa verifica della disponibilità dei posti (WhatsApp +39 351 3933733). Intero € 12. Ridotto € 10 (under 20, over 65, soci Musicaround).

La Voce e il Tempo è sostenuta dal Ministero della Cultura attraverso il FUS, da Regione Liguria e dal Comune di Genova. La programmazione genovese si realizza con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando Linee Guida per progetti nell’ambito della Cultura Contemporanea e in collaborazione con Spazio Musica Cagliari, Eutopia Ensemble, Gog, Genova Musei, Associazione Orchestra Paganini, Fondazione Giorgio e Lilli Devoto, Associazione Amici di S. Chiara, Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini, Orfeo Futuro, Musicamente, Museo Diocesano, Chiesa Evangelica Luterana, Associazione Genova Sinfonietta, Class.

