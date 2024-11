Genova. Una standing ovation, anche da parte dei parenti delle vittime del crollo del ponte Morandi presenti in sala alla prima nella sala Mercato del Teatro Modena e che l’autore e attore dello spettacolo, Pietro Giannini, ha chiamato subito sul palco.

La Traiettoria Calante è teatro civile ai massimi livelli, Marco Paolini docet, e per questo si spera che possa avere lunga vita. Più di quella, stroncata, delle vittime di quel crollo. Vittime dell’incuria, dell’avidità, del potere, in una catena di responsabilità che ha tanti nomi e cognomi.

Giannini, nato a Genova, classe 2000, parte da una leggenda popolare genovese, quella del contadino, del padrone e di San Giovanni Battista, narrata in dialetto, per mostrare che in fondo le tragedie spesso hanno origine da un potente e dai santi che lo proteggono e poi si butta a capofitto nel racconto delle verità che stanno emergendo dalle carte processuali alla ricerca di tutte le impronte, le tracce, nomi e cognomi che hanno portato a quel 14 agosto.

“Una scena del crimine piena di colpevoli” la definisce.

Si parte dagli anni Sessanta, quando un civile e un prelato, Riccardo Morandi e un rappresentante della Società Condotte d’Acqua (che stava costruendo il tunnel del Monte Bianco, erano con gli stivali nel Polcevera e la testa all’insù.

guarda tutte le foto 4



La Traiettoria Calante alla sala Mercato del Teatro Modena

Riccardo Morandi, però, non è il colpevole della storia, perché più volte ha scritto ogni quanto si dovesse intervenire con la manutenzione e, proprio alla fine della sua vita, in quali condizioni di degrado si trovasse il ponte.

E nel tempo di un viaggio di andata e ritorno sull’autostrada da Genova a Sestri Levante, le immagini scorrono alle sue spalle, Giannini sbroglia la matassa di fatti, alcuni davvero incredibili, con grande padronanza della scena, vuota tranne lo schermo e un distruggi documenti (alla fine saranno tanti i fogli finiti triturati, tutti quelli degli allarmi, ignorati, sulle condizioni del ponte).

E come accade a teatro le carte, i personaggi che sembrano una macchietta e invece sono reali e con nonchalance, secondo la ricostruzione minuziosa di Giannini, modificarono la percentuale di degrado dei tiranti del ponte, o cancellarono la frase rischio crollo.

Giannini fa di più: riesce a raccontare in modo comprensibile, ricorrendo più volte anche all’interazione con il pubblico, come i Benetton si sono presi Autostrade e come non fossero obbligati a investire in manutenzione l’aumento dei pedaggi. Nomi e cognomi, un fil rouge rosso sangue di responsabilità anche politiche.

Al termine di 80 minuti che suscitano indignazione, incredulità, ma strappano anche dei sorrisi, si arriva sul nuovo ponte, il San Giorgio e al termine della galleria si incontrano quelle persone che dalla vicenda hanno pagato il prezzo più alto dopo le vittime: i loro famigliari.

Lo spettacolo si può vedere sino all’1 dicembre alla Sala Mercato e poi dal 10 al 13, stesso luogo. Per gli orari cliccare qui.

Dopo la prima, Possetti: “Lo spettacolo ci ha colpito al cuore”

Al termine della prima, Giannini ha dialogato insieme a Egle Possetti, portavoce del Comitato ricordo vittime del Morandi che ha fornito consulenza per lo spettacolo e Marco Grasso, giornalista, autore del libro Il crollo. Ponte Morandi, una strage italiana che è stato tra le fonti di Giannini.

“Lo spettacolo ci ha colpito veramente al cuore − dice Possetti, commossa − Pietro ha fatto un lavoro di ricerca strepitoso. La sua rappresentazione delle impronte è molto efficace perché proprio rappresenta quello che è avvenuto, cioè varie stratificazioni di colpa, vari personaggi che negli anni hanno inciso nella storia del ponte. Nei media i Benetton sono sempre stati considerati quasi dei santi… Tutte queste persone che negli anni hanno messo una piccola goccia in quella che poi è diventato un’alluvione che purtroppo ha causato la perdita di tutti i nostri cari, le possiamo solo vedere in parte rappresentate nel processo. Perché la legge protegge l’azionariato. Però noi speriamo che tutte le figure apicali siano condannati perché non c’è possibilità, dal nostro punto di vista, che queste persone possano uscire pulite. Noi speriamo che questo avvenga perché se non avvenisse questo sarebbe una sconfitta ancora più grande di quella che lo Stato ha già avuto fino a ora”.

Per Possetti lo spettacolo di Pietro rappresenta “un momento di cultura, ma cultura nel senso più importante, più vero della parola, perché se avessimo avuto più cultura in quelli che hanno portato avanti per anni questa infrastruttura, se ci fosse stata meno ignoranza, meno avidità, noi non saremmo qui oggi a parlarne. Tutti noi forse nel nostro piccolo dovremmo fare qualcosa per mantenere viva la vicenda”.

Il titolo dello spettacolo si ispira a un’autobiografia di Alessandro Benetton, La traiettoria: “Le pagine dedicate al Morandi le ho contate, sono sette − racconta Giannini − ma in cui la prima cosa che viene in mente alla persona in questione è che quello stesso giorno c’era una festa in contemporanea. Mi ha dato molto fastidio. E in quel momento mi sono proprio reso conto che viviamo veramente in un’epoca in cui ci uccidono veramente in modi diversi ma sempre dettati ormai da un unico motore che è il denaro”.