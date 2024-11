La Sampdoria cade a Pisa, Sottil: “Poco incisivi ma nel primo tempo eravamo padroni del campo”

Il Pisa vince 3-0 e continua la sua corsa in testa al campionato. La Sampdoria non riesce a riprendersi dalla sconfitta contro il Brescia e incassa nuovamente un altro K.O. Gli uomini di Inzaghi sono saliti in cattedra e hanno preso il largo: prima il gol di Lind, poi quello di Tramoni ad allungare dopo poco più di cinque minuti dal ritorno dagli spogliatoi ed infine con la rete di Angori.

“Innanzitutto dispiace per i 400 nostri tifosi che erano qua oggi – dichiara Andrea Sottil ai microfoni del club -. La volontà era quella di fare una partita completamente diversa, che poi per certi versi secondo me è stata fatta”. Per il tecnico blucerchiato non ci sono soltanto aspetti negativi in questo pomeriggio all’Arena Garibaldi: “Nel primo tempo la squadra era padrona del campo, abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere. Sicuramente negli ultimi metri siamo stati poco incisivi, non sto qua a dire che è andato tutto bene perché non sarei onesto. Invece lo sono molto. Nel primo tempo per quello che ha prodotto non meritavamo di andare in svantaggio, dovevamo essere più attenti su calcio piazzato: non si può far rimbalzare la palla in area del portiere“.

E sul secondo tempo: “Partiti bene, poi abbiamo subito un gol su una palla che ci è stata respinta e non abbiamo difeso bene. Abbiamo cercato di stare in partita. Ho cercato di mettere più potenzialità offensiva che avevo, rischiando qualcosa e poi è arrivato il gol 3-0. Sicuramente c’è qualcosa da migliorare e rivedere: questo trend va assolutamente interrotto“.

Da monitorare la situazione legata a Coda, uscito per un fastidio al flessore nel corso della prima frazione: “Massimo è un giocatore importante per la squadra, ma non deve essere un alibi per noi. Io sono il responsabile, devo tenere il timone a dritta. Come faccio sempre, bisogna fare quadrato tra di noi. Vero che sembra essere stata una disfatta guardando il risultato, ma c’è anche qualcosa di buono da prendere e tanto da migliorare“.

“Bisogna prendere atto del momento ed essere responsabili: non si può non considerare il fatto di questo risultato negativo. Per rispetto nostro, per quello che rappresentiamo e per la gente. Torneremo stasera, ci si confronterà domani e poi si vedrà cosa fare“, conclude.