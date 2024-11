La polizia di frontiera di Genova arresta un tunisino ricercato e un iraniano con falso passaporto

Genova. Un tunisino 33enne colpito da un ordine di carcerazione e un iraniano della stessa età con un passaporto falso sono stati arrestati a Genova grazie al lavoro della polizia di frontiera.

Nella giornata di sabato 16 novembre, dopo un’articolata attività investigativa, la polizia di frontiera marittima ha individuato e arrestato un cittadino tunisino, in arrivo a Genova su una nave proveniente dal porto di La Goulette, ricercato poiché condannato a cinque anni per reati in materia di ricettazione, traffico di stupefacenti e violazione alla normativa in materia di immigrazione commessi a Giulianova, Senigallia e Trapani.

Il 18 novembre, invece, è stata la polizia di frontiera aerea, insieme al personale specializzato Frontex, a individuare e arrestare un cittadino iraniano che, con utilizzo di un passaporto falso messicano, tentava di imbarcarsi sul volo diretto a Londra.