La nave Ocean Viking in arrivo a Genova dopo il salvataggio di 185 migranti in mare

Genova. È stato assegnato il porto di Genova alla nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranée che ha tratto in salvo 185 migranti al largo delle coste africane in tre distinte operazioni. L’arrivo è previsto per domenica 10 novembre all’alba.

Ieri mattina 140 migranti, inclusi quattro bambini, sono stati accolti a bordo dopo aver viaggiato stipati su una piccola imbarcazione di legno con cui speravano di raggiungere l’Europa: “Era sovraccarica, si inclinava pericolosamente e rischiava di capovolgersi”, ha spiegato la Ong. Tra i migranti c’erano anche cinque donne, oltre ai quattro bambini. Il gruppo è stato assistito dal personale della Sos Mediterranee e della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Nel pomeriggio, dopo aver ascoltato diversi messaggi di Mayday via radio, la Ocean Viking ha effettuato un secondo soccorso, portando in salvo 38 naufraghi da un gommone sgonfio nella zona SAR maltese. Le e autorità italiane hanno coordinato il caso e ora i 178 sopravvissuti sono al sicuro sulla nostra nave.

Poi, su segnalazione di Alarm Phone, sono state soccorse altre 7 persone in difficoltà a bordo di un’imbarcazione che era rimasta senza carburante, in zona Sar maltese.