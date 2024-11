La generosità dei lavoratori siderurgici: raccolti 1.943 euro a favore della Gigi Ghirotti

Genova. Nelle giornate del 21 e 22 novembre sono stati raccolti 1.943 euro in favore della Gigi Ghirotti. “I lavoratori siderurgici hanno dimostrato per l’ennesima volta la loro generosità e senso di solidarietà verso chi soffre. Lo hanno fatto in una situazione difficile, dovuta al momento di incertezza che vive la fabbrica, e nonostante i loro salari siano soggetti alla decurtazione legata alla cassa integrazione”.

Questo è quello che si legge nel comunicato stampa diffuso questa mattina dalla Cgil Genova per i Lavoratori Ilva “Guido Rossa” – Società di Mutuo Soccorso.

“Siamo convinti che i lavoratori dello stabilimento di Cornigliano siano un esempio di dignità. A loro vanno assicurati rispetto, lavoro, investimenti. Un ringraziamento speciale va ai militanti della Società di Mutuo Soccorso Guido Rossa impegnati nelle due giornate di raccolta”