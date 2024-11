La Comunità di San Benedetto al Porto compie 54 anni, festa l’8 dicembre

Genova. Era l’8 dicembre 1970 e Don Andrea Gallo fondava la Comunità di San Benedetto al Porto. 54 anni dopo (e 11 dopo la sua scomparsa), la Comunità continua a vivere. Domenica 8 dicembre alle 12 inizia la giornata di festeggiamenti.

Ecco il programma:

– 12:00 // Messa alla parrocchia della SS. Trinità, via San Benedetto 12, Genova.

A celebrare la messa sarà don Luigi Ciotti, con don Gianni Grondona e don Claudio Ghiglione.

– 13:00 // Pranzo al Circolo dell’Autorità Portuale (CAP), via Albertazzi 3, Genova.

Interverranno don Luigi Ciotti e Stefano Rebora, per poi festeggiare con la musica de I Trilli e con altri ospiti a sorpresa. Il pranzo sarà ad accesso libero, la prenotazione è gradita ma non obbligatoria, a offerta libera. Previsto anche un menù vegetariano.

Il pranzo sarà offerto dal Circolo Autorità Portuale Genova, il Circolo Arci Cantagalletto e dagli Amici di Don Gallo Rio Saliceto e Carpi.

– 16:00 // Incontro “Le manovre sulla Costituzione”, a cura di Libera Genova, nell’aula Vik di Music for Peace, via Balleydier 60, Genova.

Il magistrato Luca Traversa e l’avvocato esperto in diritti umani Emilio Robotti discuteranno con la moderazione di Antonio Molari, referente di Libera Genova.Concluderà l’incontro Don Luigi Ciotti.

Per info e prenotazioni: 010 2464543