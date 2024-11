Genova. Non tutto esaurito, ma comunque una discreta cornice di pubblico, soprattutto nei Distinti, per Italia-Georgia di rugby allo stadio Luigi Ferraris. Secondo test-match degli Azzurri nell’ambito delle Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series. Presente anche una nutrita delegazione di tifosi georgiani. Tifosi in arrivo da mezzo Nord Italia.

Si tratta del quarto confronto tra le due squadre, il terzo in Italia, con un bilancio complessivo di due vittorie per l’Italia e uno per la Georgia, arrivato nell’ultimo precedente disputato a Batumi nel luglio 2022.

Rispetto alla partita di Udine contro l’Argentina, in cui l’Italia è stata sconfitta 18-50, sono otto i cambi nella formazione titolare, qualcuno obbligato causa infortuni (Ange Capuozzo, Federico Ruzza e Tommaso Allan). Torna a vestire la maglia numero quindici di estremo Matt Gallagher, al debutto davanti al pubblico di casa dopo l’esordio contro Samoa nel tour estivo, mentre alle ali trovano spazio Trulla e Ioane, che tornano a fare coppia per la seconda volta dopo la vittoria alta a Tonga in estate, nel primo test disputato nell’arcipelago del Pacifico.

In mezzo al campo, Gonzalo Quesada, commissario tecnico conferma il binomio Brex-Menoncello, mentre in mediana i fratelli Garbisi tornano a gestire la regia dopo la partita del Sei Nazioni 2024 a Roma contro l’Inghilterra. Per Michele Lamaro partita numero 34 come capitano dell’Italia, 43esima in assoluto. Insieme al numero sette della Benetton completano il reparto Sebastian Negri e Ross Vintcent, in maglia numero otto dopo essere rimasto fermo ai box contro l’Argentina.

Niccolò Cannone e Dino Lamb dividono la seconda linea, con quest’ultimo al rientro internazionale dopo una lunga assenza per infortunio, mentre Quesada cambia tutta la prima linea con Ferrari, Nicotera e Fischetti dal primo minuto dopo essere tutti entrati nella ripresa ad Udine. Prima apparizione a lista gara per Giulio Bertaccini, esordiente trequarti in forza al Valorugby Emilia e unico atleta della Serie A elite maschile nel gruppo azzurro, che potrà conquistare dalla panchina, con il numero ventitrè, il suo primo cap.

guarda tutte le foto 13



Italia-Georgia, il grande rugby a Genova

Pronti a subentrare a gara in corsa anche Lucchesi, Ceccarelli, Spagnolo, Favretto, Zuliani, Fusco e Marin. Non saranno disponibili per il match contro la Georgia . La direzione di gara della partita sarà affidata al fischietto neozelandese Ben O’Keeffe, che dirige l’Italia per la quinta volta in carriera, mentre l’Italia scende in campo a Genova per la dodicesima volta nella propria storia, la prima contro la Georgia.

Questa la formazione dell’Italia: 15 Matt Gallagher (Benetton Rugby, 1 cap) 14 Jacopo Trulla (Zebre Parma, 10 caps) 13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 39 caps) 12 Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 21 caps) 11 Monty Ioane (Lione 33 caps) 10 Paolo Garbisi (Toulon RC, 40 caps) 9 Alessandro Garbisi (Benetton Rugby, 11 caps) 8 Ross Vintcent (Exeter Chiefs, 7 caps) 7 Michele Lamaro (Benetton Rugby, 42 caps) – capitano 6 Sebastian Negri (Benetton Rugby, 56 caps) 5 Dino Lamb (Harlequins, 7 caps) 4 Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 45 caps) 3 Simone Ferrari (Benetton Rugby, 57 caps) 2 Giacomo Nicotera (Stade Francais, 26 caps) 1 Danilo Fischetti (Zebre Parma, 45 caps)

A disposizione 16 Gianmarco Lucchesi (Toulon RC, 26 caps) 17 Mirco Spagnolo (Benetton Rugby, 9 caps) 18 Pietro Ceccarelli (USAP Perpignan, 33 caps) 19 Riccardo Favretto (Benetton Rugby, 3 caps) 20 Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 25 caps) 21 Alessandro Fusco (Zebre Parma, 17 caps) 22 Leonardo Marin (Benetton Rugby, 11 caps) 23 Giulio Bertaccini (Valorugby Emilia, esordiente).

Formazione Georgia: 15 Davit Niniashvili, 14 Akaki Tabutsadze , 13 Giorgi Kveseladze , 12 Tornike Kakhoidze , 11 Sandro Todua, 10 Luka Matkava, 9 Vasil Lobzhanidze (C), 8 Tornike Jalagonia, 7 Giorgi Tsutskiridze, 6 Ilia Spanderashvili, 5 Ilia Spanderashvili, 4 Mikheil Babunashvili, 3 Irakli Aptsiauri, 2 Vano Karkadze, 1 Nika Abuladze.

A disposizione: 16 Luka Nioradze, 17 Giorgi Akhaladze, 18 Luka Japaridze, 19 Lado Chachanidze, 20 Luka Ivanishvili, 21 Gela Aprasidze, 22 Tedo Abzhandadze, 23 Demur Tapladze