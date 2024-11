Genova. Auditorium pieno sabato 23 novembre per l’Open Day dell’Istituto Tecnico Nautico San Giorgio, in Calata Darsena. Un appuntamento diventato ormai una tradizione, organizzato dall’istituto per aprire le porte a chi sta scegliendo il percorso scolastico ed è interessato a conoscere da vicino una realtà che oggi forma figure molto richieste nel panorama lavorativo nazionale e internazionale.

Secondo uno studio UnionCamere, infatti, il fabbisogno nazionale di personale vede gli ITTL – Istituti Tecnici dei Trasporti e della Logistica – in cima alla classifica degli istituti in grado di formare le professionalità maggiormente richieste. Il fabbisogno dichiarato è di 13.700 persone (media annua), mentre l’offerta è limitata a 5.800: “Per ogni due diplomati nel sistema degli Ittl, 70 in tutta Italia, il mercato italiano offre quasi cinque posti di lavoro – spiega il dirigente Paolo Fasce – se uno ha paura del futuro, dunque, attraverso questa scuola non deve avere paura del futuro”.

L’Istituto Nautico San Giorgio: la formazione e i cinque indirizzi

L’Istituto Nautico è presente sul territorio della Città Metropolitana di Genova con le sedi di Calata Darsena, la succursale di Via Dino Col, a Sampierdarena, e la sede associata di Camogli, per un totale di circa 1.300 studenti e studentesse. A tutti sono comuni i primi due anni di studio, dopodiché studenti e studentesse possono scegliere la loro specializzazione attraverso cinque indirizzi, sempre supportati dagli insegnanti e dall’esperienza pratica e teorica: conduzione del mezzo navale, conduzione apparati e impianti marittimi, costruzioni navali, logistica, conduzione mezzo aereo. La scelta arriva al secondo anno con scienze tecnologiche applicate, materia con cui i professori del triennio introducono i percorsi futuri.

“Dei nostri cinque percorsi formativi, due sono prettamente marittimi e sono anche storici – prosegue Fasce – i cosiddetti ufficiali di macchine e ufficiali di coperta, che proseguendo gli studi attraverso l’Accademia Italiana della Marina Mercantili diventano terzi ufficiali di macchine o di coperta. Con il titolo che eroghiamo noi sono allievi, e possono anche fare la gavetta, pur impiegando più tempo per diventare ufficiali”.

C’è poi il terzo indirizzo, particolarmente apprezzato a Genova grazie anche allo sbocco lavorativo praticamente immediato in cantieri molto noti, Fincantieri in primis: quello dei costruttori navali. L’offerta formativa si chiude con l’indirizzo della logistica, che riguarda tutto il mondo degli spedizionieri e delle agenzie marittime e offre anche un’alfabetizzazione di cinese, e l’indirizzo aeronautico: “Ci si specializza nella conduzione del mezzo aereo – prosegue Fasce – Si trova a Camogli, dove c’è anche il simulatore acquistato con l’ultimo ciclo dei fondi Pon ed è l’orgoglio della nostra scuola”.

guarda tutte le foto 11



L’Istituto Tecnico Nautico San Giorgio si presenta: Open Day in Calata Darsena

Le testimonianze e le esperienze di studenti e studentesse

Studenti e studentesse sabato hanno voluto essere presenti all’Open Day per raccontare la loro esperienza: “Io ho avuto fortuna perché ho sempre voluto fare coperta ed entrare nel mondo della navigazione – spiega Thomas – ma so anche che se un giorno volessi smettere di navigare, grazie al Nautico ho la possibilità di andare a terra, lavorare per una compagnia, in generale restare a casa, a Genova e avere un mondo lavorativo molto variegato”.

Al termine del secondo anno c’è invece chi ha capito che la sua strada era diversa rispetto a quanto si aspettava inizialmente: “Io frequento l’indirizzo di conduzione degli apparati e degli impianti – racconta Matilde – La mia esperienza qui è molto teorica ma anche molto pratica, soprattutto grazie agli stage. All’inizio volevo fare coperta, sono sempre stata ispirata dal mare e dalla navigazione. Poi ho scoperto l’indirizzo di macchinisti e mi sono appassionata, visto che sin da bambina questa passione mi è stata trasmessa da mio padre. Andando avanti ho scoperto che era questa era la mia via”.

Pietro e Marco, invece, avevano le idee chiarissime: il primo frequenta l’Aeronautico di Camogli e si prepara a entrare nel mondo del lavoro, il secondo è in quarta, indirizzo conduzione del mezzo, “i vecchi capitani – sorride – personalmente mi imbarcherò tra dieci giorni per un mese e mezzo di navigazione sino in Sudamerica, ho già fatto diverse esperienze, ho girato il Mediterraneo in barca a vela, tutto grazie alla scuola. La consiglio vivamente, così come il mio indirizzo”.

I prossimi Open Day

Quello di sabato 23 novembre è stato il primo Open Day organizzato dall’Istituto, altri due sono previsti a dicembre e a gennaio:

A Genova, sabato 14 dicembre (9:00-11:00 11:00-13:00 15:00 – 17:00) e sabato 11 gennaio (9:00-11:00 11:00-13:00 15:00 – 17:00), a Camogli sabato 14 dicembre (9:00-11:00 11:00-13:00 14:00 – 16:00) e sabato 11 gennaio (9:00-11:00 11:00-13:00 14:00 – 16:00). Solo per la sede di Camogli è prevista una “Open Night” venerdì 13 dicembre dalle 18 alle 21.

“Constatiamo che la stragrande maggioranza dei nostri corsi sono esperiti soprattutto da maschi – conclude Fasce – È un peccato, perché le ragazze hanno piena cittadinanza all’interno della nostra offerta formativa, con cui possono ottenere l’emancipazione economica. Le invitiamo a valutare anche i percorsi tecnici, tutti, il nostro in particolare visto quanto è promettente dal punto di vista occupazionale, sia attraverso l’Accademia sia attraverso l’università. Tipicamente chi frequenta un istituto tecnico nautico ha la più alta probabilità di frequentare facoltà come Ingegneria ed Economia, facoltà che danno sbocchi evidenti”