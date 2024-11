Intervengono per una lite tra fidanzati: aggrediti operatori della Croce Verde

Genova. Due operatori della Croce Verde Genovese sono stati aggrediti da una coppia a Ponte Parodi, dove erano intervenuti su segnalazione di una lite tra due persone.

I fatti risalgono alla serata di lunedì. I due operatori sono arrivati a Ponte Parodi e hanno trovato un uomo di 33 anni e una donna di 23 che stavano litigando. Sono intervenuti per dividerli e hanno allertato la polizia, ma quando la volante è arrivata la coppia si era già scagliata contro i soccorritori.

Gli agenti hanno riportato a fatica la calma – il 33enne ha spintonato anche loro – poi hanno portato i due in questura. I soccorritori feriti, un ragazzo e una ragazza, sono stati accompagnati al pronto soccorso dove sono stati refertati con 3 e 5 giorni di prognosi per traumi e contusioni.

La coppia è stata poi arrestata per lesioni personali aggravate in concorso, l’uomo anche per resistenza a pubblico ufficiale. In mattinata l’arresto è stato convalidato con rito per direttissima.