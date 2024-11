Infortunio sul lavoro per un marittimo a bordo di una portacontainer al largo di Genova: ricoverato in codice rosso

Genova. Grave infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 9 a bordo della portacontainer Emilia che si trovava a sette miglia dal porto di Genova.

Un marittimo di 35 anni secondo quanto ricostruito è caduto per diversi metri battendo la testa.

E’ stato soccorso dai colleghi che hanno dato l’allarme. La nave nel frattempo, in balia della mareggiata al largo, è entrata in porto ed è stata ormeggiata a calata Bettolo per consentire i soccorsi.

Sul posto l’automedica del 118, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto e la croce verde genovese. L’uomo, cosciente, è stato portato all’ospedale San Martino in codice rosso