Auto va a sbattere contro il muro e prende fuoco: paura a San Fruttuoso

Genova. Incidente poco prima dell’alba in via Marsano, nel quartiere di San Fruttuoso. Un uomo ha perso il controllo dell’auto su cui stava viaggiando ed è andato a sbattere contro il muro, e l’urto ha provocato un principio d’incendio sulla vettura.

È successo intorno alle 5 del mattino, orario in cui la strada era fortunatamente deserta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme – arrivate a danneggiare anche l’ingresso di un locale a bordo strada – e le pattuglie della polizia locale per la messa in sicurezza della zona e i rilievi.

L’uomo al volante è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Martino, le sue condizioni non sono gravi. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa circa mezz’ora per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.