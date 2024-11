Si schianta contro un albero e scappa a piedi: l’incidente all’alba in via Carrara

Genova. Rumore di pneumatici che stridono, poi il boato dello schianto. Forte e improvviso. Così si è svegliata questa mattina via Carrara, a Quarto, dove un automobilista, poco dopo le sei del mattino, ha perso il controllo dell’auto che stava guidando andando sbattere contro un albero.

Un incidente avvenuto in pochi secondi e che deve essere ancora chiarito, sia per le se dinamiche, sia per le responsabilità. Chi era alla guida, infatti, dopo l’incidente, ha abbandonato la carcassa dell’auto per allontanarsi rapidamente. A piedi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno fatto tutti i rilievi del caso, avviando le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire all’identità del guidatore. Saranno utilizzate le telecamere della zona. Al momento non risultano feriti.