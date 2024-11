Fa un incidente e scappa lasciando la donna ferita a terra: era senza patente e su uno scooter rubato

Genova. Un genovese di 45 anni è stato rintracciato e denunciato dopo essere scappato dal luogo di un incidente in cui era rimasta ferita una donna.

I fatti risalgono alla mattina di venerdì 25 ottobre, quando all’incrocio tra via Alpini d’Italia e via Fanti d’Italia, zona Principe, intorno alle 6.40, due moto si erano scontrate. La donna che viaggiava a bordo di uno dei due mezzi era stata sbalzata a terra, l’altro centauro era scappato senza prestare soccorso né chiamare il 112.

Sul posto erano intervenute le pattuglie dell’unità territoriale Centro e dell’infortunistica stradale del reparto sicurezza stradale. Gli agenti avevano subito acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e quelle del targasystem, ma a dare una svolta alle indagini era stato lo smartphone ritrovato sul luogo dell’incidente, perso dal pirata, e alcune parti di plastica della carrozzeria dello scooter che ha consentito di risalire a colore, marca e modello da ricercare.

Lo scooter è stato rintracciato e gli agenti si sono presentati sul luogo di lavoro del conducente, a San Fruttuoso, accertando che l’uomo aveva la patente sospesa per un anno perché coinvolto in altro incidente in cui era risultato positivo all’alcoltest. È emerso inoltre che lo scooter era stato rubato la notte precedente, e che il furto era stato denunciato dal proprietario, conoscente del conducente fuggito.

Il 45enne è stato denunciato per fuga dopo incidente e omissione di soccorso ed è stato sanzionato per guida con patente sospesa. Rimane al vaglio della procura la sua posizione per lo scooter risultato rubato.