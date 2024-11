Incidente in via Lagustena, schianto tra due moto: un uomo in gravissime condizioni

Genova. Grave incidente oggi poco dopo le 18.00 in via Lagustena, nel quartiere genovese di San Martino. Due moto si sono scontrate e i due conducenti sono rimasti feriti.

Sul posto l’automedica del 118, i Volontari del Soccorso della Fiumara, la Croce Rossa di Sturla e la polizia locale.

Ad avere la peggio è stato uno dei due centauri, che è stato intubato e portato in codice rosso al vicino ospedale San Martino. L’altro motociclista ha riportato ferite più lievi.

Secondo i primi accertamenti sulla dinamica, condotti da parte del nucleo infortunistica della polizia locale, una delle moto stava svoltando a sinistra in un accesso laterale ed è entrata in collisione sull’altra che procedeva in senso contrario sulla corsia che di norma è accessibile solo a bus e taxi.