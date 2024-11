Genova. Grave incidente questa mattina, poco dopo le 11.30, a Teglia, in Valpolcevera: un autobus Amt della linea 270 e un furgone si sono scontrati nella parte bassa di via Maritano, vicino a un cavalcavia dell’autostrada A7.

Sul posto i soccorsi del 118 e la polizia locale: sono cinque le persone ferite, in condizioni di media gravità, trasportate in pronto soccorso in diversi ospedali cittadini. I più gravi sono i conducenti dei due mezzi pesanti.

Inizialmente le persone coinvolte e medicate erano nove, ma alcune sono state trattate sul posto. Tra i feriti anche una bambina di 3 anni, trasportata al Gaslini in codice giallo.

I due mezzi si sono scontrati frontalmente nei pressi della curva vicina a fornici del viadotto autostradale, le cause non sono state ancora chiarite dalla polizia locale. L’autobus stava viaggiando in discesa mentre il furgone in senso opposto.

guarda tutte le foto 6



Incidente via Maritano

La strada è rimasta chiusa per i rilievi e le operazioni di rimozione dei mezzi. La riapertura dovrebbe avvenire entro il primo pomeriggio.