Genova. Due persone sono rimaste ferite nella notte in un incidente avvenuto lungo l’A26 in direzione Genova. Si tratta di conducente e passeggera di un’auto che viaggiavano nel tratto compreso tra Masone e il bivio con la A10, entrambi portati in codice rosso in ospedale. L’autostrada è rimasta chiusa interamente per circa mezz’ora, poi è stata aperta a una sola corsia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30 e non ha coinvolto altri mezzi oltre all’auto su cui viaggiavano i due feriti. Per motivi ancora da accertare, l’uomo al volante ha perso il controllo dell’auto nei pressi dell’area di servizio del Turchino ed è andato a sbattere contro il guard rail. La procura di Genova, informata dei fatti, ha disposto il sequestro di un cordolo lungo il tratto per compiere accertamenti.

Massiccia la mobilitazione di soccorsi, con vigili del fuoco, ambulanze, automedica e personale di Autostrade per l’Italia sul posto. La squadra di Multedo dei vigili del fuoco ha estratto i due dall’abitacolo deformato dall’urto e li ha poi affidati ai soccorritori.

I due feriti sono stati accompagnati in codice rosso all’ospedale San Martino. Presente anche la polizia stradale di Ovada.