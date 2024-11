Genova. Incendio questa mattina intorno alle 7.30 a Staglieno, sul ponte Federico Campanella che oltrepassa il Bisagno. A prendere fuoco, per cause da chiarire, è stato un camioncino.

Sul posto sono intervenuti in breve tempo i vigili del fuoco con due squadre e il carro autoprotettori. In pochi minuti l’incendio è stato estinto, ma le fiamme hanno distrutto quasi completamente la motrice.

Non si registrano persone ferite o intossicate. Il mezzo era della ditta Campani, specializzata nel trasporto di opere d’arte, antiquariato e arredamento. Per fortuna gran parte del carico è stata risparmiata dal rogo e messa in sicurezza dai vigili del fuoco una volta spente le fiamme.

Sul posto anche la polizia locale, che ha chiuso al traffico il ponte per consentire l’intervento dei pompieri, e la polizia di Stato in supporto. Disagi al traffico, soprattutto per l’afflusso al casello di Genova Est.