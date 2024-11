Capanno in fiamme a Sampierdarena: sessantenne intossicato dal fumo in ospedale

Genova. Un uomo di sessant’anni è stato accompagnato in ospedale lunedì mattina dopo avere respirato il fumo provocato da un incendio scoppiato in un capanno per gli attrezzi in via San Bartolomeo del Fossato, a Sampierdarena.

Il rogo è divampato nella rimessa poco prima di mezzogiorno. L’uomo, che si prende cura del terreno circostante e spesso lo utilizza come ricovero, ha tentato di spegnerlo e ha respirato il fumo, restando lievemente ustionato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre un’ambulanza della Croce Verde genovese ha accompagnato il sessantenne all’ospedale Villa Scassi per precauzione. Le sue condizioni non sono gravi.