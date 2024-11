Incendio al campo sportivo del Riva Samba: a fuoco le cucine dell’impianto

Genova. Un incendio è scoppiato questa mattina poco dopo le 12 presso il campo sportivo Andersen del Riva Samba di Riva Trigoso, in via Salvi, dove le cucine dell’impianto, spesso utilizzate anche per le sagre della zona, sono state travolte dalle fiamme.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivati da Genova e da Chiavari con autobotti e sistemi di protezione per gli operatori. Non risultano feriti.

Al momento la situazione dovrebbe essere sotto controllo, anche se si sta vagliando la presenza eventuale di bombole o altri materiali infiammabili. Le cause dell’incendio non sono ancora note.