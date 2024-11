Genova. Questa mattina poco dopo le otto, un incendio si è sviluppato in un appartamento in via Vesuvio.

A prendere fuoco una stanza e parte del corridoio. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e il supporto dell’autoscala.

La palazzina è stata evacuata e sette persone sono state condotte all’ospedale per accertamenti. L’abitazione, sita al primo piano, ha riportato ingenti danni anche causati dal denso fumo sviluppatosi.