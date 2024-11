Paura a Cornigliano: incendio in appartamento, 50 famiglie evacuate in piena notte

Genova. Notte di paura a Cornigliano, dove, in via San Giovanni D’Acri, è scoppiato un incendio in un appartamento, obbligando l’evacuazione dell’intero palazzo. Sono cinquanta le famiglie coinvolte: le fiamme sono divampate all’interno di una abitazione del primo piano poco dopo l’una di notte. In pochi minuti il fumo, passando per le scale, ha raggiunto tutti i piani del palazzo.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre: l’incendi0 è stato spento in pochi minuti, ma per precauzione, vista la presenza del fumo, sono state messe in sicurezza le 50 famiglie. Alcune di loro hanno poi trascorso la notte fuori casa, altri sono rientrati appena terminare le operazioni dei vigili del fuoco alle prime luci dell’alba.

Per fortuna non si registrano feriti o intossicati: sul posto le ambulanze del 118 ma solamente la persone residente nell’appartamento dove è scoppiato il rogo è stata portata al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono scattate le indagini per capire le cause dell’incendio.