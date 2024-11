Incendio a Chiavari, bonifica ancora in corso: le fiamme nate dalle impalcature, tetto distrutto

Chiavari. L’incendio che ha interessato un edificio di via Martiri della Liberazione a Chiavari è stato spento alle 3 della scorsa notte; le travi in legno, però. presentavano ancora evidenti focolai. E’ quindi iniziata la lunga e difficile opera di bonifica che prosegue ancora questa mattina.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, tra chi almeno tre provenienti da Genova, e arrivati nel Tigullio ieri pomeriggio, appena è scattata l’emergenza. L’incendio ha interessato il tetto di un palazzo del centro storico, recentemente finito sotto i ferri per una ristrutturazione integrale.

Proprio da li partiranno le indagini sulle cause dell’incendio che di fatto ha distrutto la copertura dell’edificio: secondo le prime informazioni, infatti, le fiamme sono scaturite dai ponteggi e nella giornata di ieri il cantiere era operativo. Per fortuna non si registrano feriti.

Foto e video di copertina: Paolo Antonini Facebook