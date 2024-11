Genova. Paura nella notte in centro storico, dove, in piazza Truogoli di Santa Brigida, un appartamento del civico 18 è andato parzialmente distrutto a causa di un incendio scoppiato poco dopo la mezzanotte.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto con tre squadre: le fiamme, probabilmente partite dalla cucina, sono riuscite a devastare diversi vani della casa, creando una densa colonna di fumo soprattutto all’interno dello stabile.

Tutte le persone presenti sono state evacuate grazie all’utilizzo di uno speciale casco, alimentato con l’ossigeno delle bombole degli operatori: due residenti sono risultati leggermente intossicati dal fumo e quindi assistite dai medici del 118 accorsi sul posto. Via Balbi è rimasta chiusa e presidiata dagli agenti della polizia locale per diverse ore.

Complicato il lavoro dei vigili del fuoco, che si sono dovuti destreggiare in spazi stretti dei vicoli e all’interno di un fabbricato secolare. Poco dopo le sei l’incendio è stato considerato domato, mentre l’appartamento è rimasto parzialmente inagibile. La famiglia che lo abita non è potuta fare rientro a casa. Ancora da appurare l’esatto dinamica dell’episodio e le sue cause.