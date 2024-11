Incendio nei boschi della Val D’Aveto: le fiamme a pochi metri dalle case, l’intervento dei vigili del fuoco

Santo Stefano D’Aveto. Nottata di lavoro per i vigili del fuoco giunti a Santo Stafano D’Aveto per un incendio boschivo che ha interessato un parte di crinale in prossimità di alcune case in località Rocca d’Aveto.

Le squadre dei civili del fuoco si sono quindi concentrate nel fermare l’avanzata delle fiamme che sono state arrestate a poche decine di metri dalle abitazioni. Questa mattina le operazioni sono ancora in corso, e sono facilitate dall’intervento dell’elicottero giunto sul posto alle prime luci dell’alba.

Per fortuna non si registrano feriti. Dopo il definitivo spegnimento del focolaio, partirà la bonifica della zona e soprattutto le indagini di rito per capire l’origine dell’incendio.