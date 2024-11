Incendio in una baracca sugli scogli di piazzale Kennedy: 21enne gravemente ustionato

Genova. Un giovane di 21 anni è stato portato d’urgenza al Villa Scassi martedì mattina con ustioni al viso e alle braccia causate dall’accensione di un fuoco in un ricovero di fortuna sugli scogli sottostanti piazzale Kennedy, nella zona in cui è allestito il cantiere del Waterfront.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Bianca Genovese e l’automedica, che hanno soccorso il ragazzo, senza fissa dimora, e lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale in codice rosso. Arrivato allo Scassi è stato ricoverato nel reparto Grandi Ustionati.

Presenti in piazzale Kennedy anche le volanti della polizia per gli accertamenti del caso. Stando a quanto ricostruito il giovane aveva acceso il fuoco per scaldarsi, ma le fiamme sono sfuggite al suo controllo e nel tentativo di spegnerle è rimasto ustionato.