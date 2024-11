Il ministro dello Sport Abodi in sopralluogo con il Comune alla Sciorba e all’Andrea Doria

Genova. Questa mattina il ministro dello Sport Andrea Abodi, insieme al vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi e all’assessora allo Sport Alessandra Bianchi è stato in sopralluogo negli impianti sportivi Andrea Doria e Sciorba, interessati dai lavori finanziati dal Pnrr.

“Ringraziamo il ministro per aver voluto dedicare questa mattina alla visita dei due impianti – dicono Piciocchi e Bianchi – dopo l’incontro di ieri in Regione Liguria con il sindaco Marco Bucci in cui abbiamo approfondito con i tecnici gli interventi in corso sull’impiantistica sportiva, oggi è stata l’occasione di vedere direttamente i due cantieri”.

I cantieri sono finanziati da 11 milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e si aggiungono a quello della nuova Casa della Vela alla Focec, già visionato dal ministro nel settembre scorso.

La visita del ministro Abodi alla Sciorba ha riguardato anche il complesso natatorio dell’impianto dove ha portato i saluti all’apertura del 50esimo Trofeo Nico Sapio di nuoto, in programma da oggi a domenica, e che conta oltre 3500 presenze gara.