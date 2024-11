Il Luna Park torna a Ponte Parodi, c’è l’ok dell’Autorità portuale

Genova. Il via libera è arrivato ieri sera durante il comitato portuale.

Parere favorevole, com’era accaduto già l’anno scorso, all’insediamento del Luna Park invernale nell’area di Ponte Parodi, che si svolgerà nel periodo natalizio.

Lo spostamento rispetto alla sede originaria di piazzale Kennedy è legato ai lavori in corso per la realizzazione del parco lineare nell’ambito del Waterfront di Levante e l’Amministrazione comunale ha motivato la richiesta di Ponte Parodi per “valorizzare un’area portuale, attualmente inutilizzata, che rappresenta un’interfaccia importante con la città consentendo lo svolgimento dell’iniziativa per il secondo anno consecutivo”.