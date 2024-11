“Il libro nero dell’azzardo”, martedì 5 novembre a Palazzo Ducale: focus sull’online

Genova. Si terrà martedì 5 novembre 2024 alle ore 9,30 l’evento organizzato dalla Camera del Lavoro di Genova e Federconsumatori in collaborazione con il Coordinamento “Mettiamoci in gioco Liguria” sul tema del gioco d’azzardo.

L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori genovesi che parteciperanno alla mattinata di approfondimento. Attraverso gli interventi dei relatori, i ragazzi verranno informati dei rischi e dei danni alla salute che si corrono entrando in contatto con questa realtà che, soprattutto nel gioco d’azzardo online, vede un aumento esponenziale di nuovi consumatori, soprattutto giovani, che nella rete si sentono molto più a loro agio rispetto agli adulti.

L’obiettivo dell’incontro è quello di informare, rendere partecipi e consapevoli gli studenti rispetto a questo fenomeno in preoccupante aumento e, allo scopo, saranno illustrati i dati dell’azzardo on line in Italia, disaggregati per territorio, forniti dall’Agenzia Dogane e Monopoli contenuti nella seconda edizione del “Libro nero dell’azzardo. Mafie, dipendenze, giovani” curato da CGIL e Federconsumatori, in collaborazione con Federconsumatori Modena e ISSCON.

Il programma della mattinata prevede l’introduzione di Aurelia Buzzo Segretaria Cgil Genova e gli interventi di Massimiliano Vigarani ricercatore statistico Federconsumatori Modena, Giorgio Figura docente di matematica, Mauro Croce psicologo e docente universitario. Conclude Denise Amerini Responsabile nazionale Comitati “Mettiamoci in gioco”. Modera Vanda Vallettini funzionaria Cgil Genova.