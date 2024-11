Il Genoa recupera sei giocatori in vista del Cagliari

Genova. Notizie importantissime per il Genoa dalla lista dei convocati in vista della partita di domani contro il Cagliari.

I rossoblù recuperano ben sei giocatori dall’infermeria: riecco Vitinha, Messias, Bani, Ankeye, Norton-Cuffy e Gollini. Convocati anche Vasquez e Miretti, che ha smaltito i problemi fisici e sarà a disposizione di Vieira.

Non saranno della partita gli infortunati Ekhator e Ahanor. Quest’ultimo ha avuto in problema muscolare in Nazionale e dovrà stare ai box.