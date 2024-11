Il cane scappa in mezzo alla strada: uomo perde controllo dello scooter e finisce al pronto soccorso

Genova. Singolare incidente questa mattina in via del Piano, a Marassi, dove un uomo di circa 60 anni è finito all’ospedale dopo una rovinosa caduta in scooter provocata, secondo le prime informazioni, dall’attraversamento improvviso di un cane.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il piccolo esemplare di cane sarebbe sfuggito al controllo del padrone, andando a correre letteralmente in mezzo alla strada, provocando la frenata improvvisa dello scooter di passaggio.

Sul posto immediato l’intervento dell’ambulanza del 118, i cui medici, dopo aver curato sul posto il centauro, hanno deciso per il trasporto al pronto soccorso del San Martino, dove è stato accolto in codice giallo