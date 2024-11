Il bookcrossing sbarca in Carignano, martedì mattina l’inaugurazione in piazza Rocco Piaggio

Genova. Martedì 26 novembre alle ore 11.00 presso piazza Rocco Piaggio il Municipio I Centro Est inaugurerà una casetta bookcrossing.

Si tratta di progetto realizzato dal Municipio nell’ambito di un patto di collaborazione con il Civ di Carignano e con la collaborazione degli studenti della Fondazione Cif di Borzoli, all’interno dei corsi di inclusione socio lavorativa, per creare punti di incontro e di scambio di libri e racconti destinati ai bambini, ragazzi ed agli adulti che gravitano nel quartiere e non solo.

“Il Municipio si è fatto promotore di un lavoro di squadra con le associazioni impegnate sul territorio al fine di promuovere il valore della lettura per grandi e piccini –ha spiegato il presidente Andrea Carratù -. Il progetto nasce certamente per incentivare la cultura, ma punta anche alla riconquista della fiducia reciproca, in quanto il meccanismo di scambio dei libri è libero ed esente da controllo. Reputo, altresì, che la collocazione della casetta nei giardini antistanti la parrocchia del Sacro Cuore incarni perfettamente lo spirito di condivisione e comunità e valorizza anche il concetto del benessere della vita all’aria aperta. Nei prossimi mesi verrà inaugurata un’altra postazione di bookcrossing nel quartiere del Lagaccio presso la Casa nel Parco per andare incontro ai bisogni culturali e sociali delle famiglie”.

“Sono felice di aver partecipato a questa nuova iniziativa culturale del Municipio volta ad avvicinare sempre di più grandi e piccoli alla lettura, a creare un presidio territoriale ed abbellire allo stesso tempo questo angolo di quartiere – spiega l’assessora Daniela Marziano -. Con questa iniziativa offriamo ai bambini la possibilità di staccarsi dai supporti digitali e di scoprire la bellezza della lettura stando all’aria aperta. Questa casetta è altresì un’opportunità anche per gli adulti per tornare bambini, avvicinandosi a letture di storie che ricordano loro l’infanzia. Questo presidio verrà gestito e manutenuto dal Civ di Carignano in collaborazione con le scuole primarie ivi presenti”.