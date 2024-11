I precari dell’Università di Genova: “Basta tagli, anche il rettore deve prendere posizione”

Genova. “Ci stiamo mobilitando per un cambiamento dell’università ma non solo. Questa riforma si inserisce in un piano di Governo che va a tagliare soldi a tutto il settore pubblico, tra cui la sanità, l’istruzione, il mondo della cultura, per finanziare l’industria della guerra e la militarizzazione dei saperi”. Queste alcune delle parole di Marta, assegnista e professoressa a contratto dell’Università di Genova, presente allo sciopero contro i tagli all’università pubblica e la precarizzazione della ricerca.

Venerdì mattina, dottorandi, assegnisti, studenti e personale precario dell’Università di Genova si sono riuniti in corteo, terminato con un’assemblea aperta a Balbi 5. Nell’incontro hanno discusso dei tagli all’università pubblica, stimati in circa 500 milioni di euro, previsti nella prossima legge di bilancio e dalla riforma Bernini. Una manovra che, per i sindacati, aumenterà le forme contrattuali precarie dell’Università. Attualmente, la riforma è in fase di approvazione.

“Il fatto che anche il rettore prenda posizione rispetto a un peggioramento complessivo delle condizioni è fondamentale – dichiara Camilla, dottoranda – ma non sappiamo quale potrebbe essere la risposta”. Su questo, concordano anche alcuni dei presenti: “Le altre università che si stanno mobilitando su queste questioni hanno creato un meccanismo delle mozioni – racconta Marta – ovvero un testo attraverso cui si invitano i consigli di dipartimento a prendere posizione. Questi testi, alla fine, vengono consegnati al rettore, perciò potrebbe essere un modo per far arrivare anche a lui questa problematica”.

“I tagli mettono a rischio i posti di lavoro – spiega ancora Camilla – e questo significa che, magari, tra sei mesi o un anno, tutti noi che ora abbiamo un posto all’università potremmo ritrovarci a casa e senza stipendio”. A conferma delle preoccupazioni sulla perdita del posto di lavoro, Luca, assegnista, afferma che “le forme contrattuali previste e che andranno a sostituire gli assegni saranno ancora più precarie. Già nella nostra situazione attuale, essere assegnisti significa non avere la tredicesima, le ferie, la mutua, il diritto allo sciopero. Guadagniamo 1400-1600€ al mese per avere solo dodici mensilità: queste forme di lavoro già iperprecarie rischiano di essere peggiorate da questa riforma. In questa accademia, però, non c’è quasi nulla da difendere: abbiamo sicuramente paura di perdere il posto di lavoro, ma già non siamo felici delle condizioni lavorative a cui sottostiamo adesso”.

Come spiega Marta, “il 90% della popolazione precaria uscirà dall’università”. Da questo, scaturiscono preoccupazioni anche a livello della vita privata: “ad un certo punto, probabilmente, ci ritroveremo sprovvisti di garanzie o uno stipendio mensile con cui dobbiamo pagare anche l’affitto – dichiara Lorenzo, assegnista – e ritornare sul mondo del lavoro a 35 o 45 anni è molto difficile”.

C’è, però, chi non riesce nemmeno a guardare al futuro e si limita al presente: “anche le condizioni contrattuali attuali non permettono, ad esempio, di aprire dei mutui per la casa – interviene Bianca, dottoranda – Diventa molto difficile avere la possibilità di progettare la vita a lungo termine e non vivere giorno per giorno”.

Il personale precario dell’Assemblea precaria Genova è deciso a continuare a mobilitarsi e a costruire un ragionamento collettivo sulla questione che li rende protagonisti. Infatti, martedì 3 dicembre alle 17.00 si riuniranno nuovamente in un’altra assemblea pubblica che avrà luogo all’Albergo dei Poveri.

“Cercheremo di coinvolgere la comunità studentesca e il personale strutturato, diffondendo le nostre istanze – spiega ancora Lorenzo – È un primo passo per allargarci e arrivare a tutti perché il tempo è poco”.