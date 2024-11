I giardini del chiostro di San Bartolomeo della Certosa intitolati a Don “Renzo” Ghiglione

Genova. Da oggi l’area del chiostro della parrocchia di San Bartolomeo della Certosa adiacente via Ariosto è intitolata a Don Lorenzo Ghiglione che per quella chiesa, ma anche per lo stesso quartiere, ha operato attivamente mostrando una spiccata sensibilità nei confronti del sociale e particolare attenzione all’ambito educativo.

Noto anche con il solo diminutivo “Renzo”, il sacerdote 58enne era un amante della montagna e il 10 ottobre del 2007 perse la vita cadendo in un dirupo mentre percorreva un sentiero dell’acquedotto sopra Terralba, alle spalle di Arenzano.

“È con emozione che intitoliamo a Don Lorenzo Ghiglione questi giardini, davanti alla sua parrocchia, in quella Valpolcevera nella quale era attivo protagonista e punto di riferimento – afferma Marta Brusoni, assessore comunale ai Servizi civici – Don Renzo ha saputo essere una figura di riferimento per la sua comunità anche oltre il proprio ruolo religioso rendendosi sempre disponibile e svolgendo un prezioso lavoro di aggregazione i cui tangibili effetti si possono apprezzare anche oggi”.

All’affollata cerimonia sono intervenuti anche il presidente del Municipio 5 Valpolcevera Federico Romeo, la consigliera della Città Metropolitana di Genova Patrizia Altobelli, don GianAndrea Grosso parroco di San Bartolomeo della Certosa, don Claudio Ghiglione e Giovanni Casanova​​​​​​​.